La Valdichiana senese ha presentato i prodotti di eccellenza all’assemblea ANCI

La Strada del Vino Nobile di Montepulciano e dei Sapori della Valdichiana Senese è stata ospitata ad Arezzo. Anche il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha assaggiato i prodotti del territorio

AREZZO. Nel corso dell’assemblea annuale nazionale dell’ANCI (l’associazione nazionale comuni italiani a cui aderiscono circa 7.300 comuni del nostro Paese) è stato ospitato anche l’ambito turistico della Valdichiana Senese, nello spazio di ANCI Toscana dedicato alle eccellenze dei suoi territori. In qualità di braccio operativo, è stata proprio la Strada del Vino Nobile di Montepulciano e dei Sapori della Valdichiana Senese a presentare i prodotti di eccellenza, assieme ad alcuni produttori locali aderenti all’associazione.

All’interno dello stand nella struttura di Arezzo Fiere e Congressi, nel contesto della XXVI assemblea annuale ANCI , la Valdichiana senese ha potuto quindi mostrare al pubblico la propria ospitalità e le sue principali caratteristiche. Per l’occasione la Strada ha organizzato una degustazione di prodotti tipici del territorio: salumi, confetture, olio extravergine d’oliva, aglione della Valdichiana, formaggio pecorino di Pienza.

“Quella che si è svolta ad Arezzo, nel corso dell’assemblea nazionale ANCI, è stata una grande vetrina per il nostro territorio – commenta Doriano Bui, presidente della Strada – I prodotti di eccellenza e l’enogastronomia costituiscono uno dei comparti principali della nostra economia, un vero e proprio volano per lo sviluppo turistico e per un’offerta strutturata attorno all’esperienza e alla qualità della vita. Ringraziamo ANCI Toscana per la disponibilità e il premier Giuseppe Conte che ci ha onorato dei suoi apprezzamenti nei confronti dei nostri prodotti tipici.”

Anche il Presidente del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana, Giuseppe Conte, si è infatti fermato allo stand della Strada, al suo arrivo per la conferenza ANCI. Ha dimostrato grande apprezzamento per i prodotti di eccellenza della Valdichiana senese, assaggiando un bicchiere di Vino Nobile di Montepulciano e dei salumi della Macelleria Belli di Torrita di Siena, con particolare curiosità nei confronti dell’aglione della Valdichiana. Il Presidente Conte ha poi sottolineato l’importanza della valorizzazione dei prodotti tipici per promuovere il territorio e favorire lo sviluppo rurale.