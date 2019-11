La Valdichiana Senese è ufficialmente Comunità Europea dello Sport 2021

La cerimonia di premiazione a Roma, nel Salone d’Onore del CONI. Ambito turistico promosso a livello europeo, ricadute anche sociali

ROMA. Si è tenuta nel maestoso Salone d’Onore del CONI, a Roma, la cerimonia di consegna dei premi attributi alle città ed alle comunità europee dello sport 2019, 2020, 2021.

Alla presenza di Giovanni Malagò e di Alessandra Sensini, rispettivamente Presidente e vice-Presidente del CONI, e di Pierfrancesco Lupattelli, Presidente Aces Europa e Movimento Sportivo Popolare, è dunque sfilata la rappresentanza dell’ambito turistico Valdichiana Senese che, come è noto, è stato designato Comunità Europea dello Sport 2021.

La delegazione era composta dai Sindaci dei nove Comuni che formano l’ambito turistico, accompagnati dai rispettivi Assessori allo Sport.

“Ci siamo sentiti onorati dall’essere accolti al Foro Italico, nel luogo forse più rappresentativo dello sport italiano, avendo un ruolo da protagonisti” afferma Michele Angiolini, Sindaco di Montepulciano, Comune capofila del progetto. “Ci ha regalato una grande emozione anche trovarsi insieme a tanti altri Sindaci ed Amministratori Comunali, provenienti veramente da ogni parte d’Italia, tutti con la fascia tricolore, simbolo di appartenenza e di forte unità nazionale: lo ha notato – e sottolineato – anche il Presidente Malagò”.

“Al di là del riconoscimento, che attribuisce piena ufficialità alla nostra designazione” – prosegue Angiolini – è stato utile ed interessante partecipare alla cerimonia che ha sottolineato con forza i valori dello sport. Si è parlato molto di sport come strumento sociale, capace di creare benessere, di contrastare il razzismo e, naturalmente, come motore di sviluppo del turismo. E’ questa la chiave del nostro impegno, da oggi si comincia a lavorare per il 2021, inserendo il progetto anche nei piani turistici dei prossimi anni”.

Al Foro Italico non è mancata la presenza dello staff “tecnico” del progetto, formato dalla funzionaria Grazia Torelli, dalla Strada del Vino Nobile e dei Sapori della Valdichiana Senese, con il Presidente Doriano Bui, la Direttrice Bruna Caira e la dipendente Ludovica Galli, e dal consulente Fabrizio Raffaelli.

Testimonial sportivi della Valdichiana Senese, il ciclista Marcello Bartolozzi, recentemente laureatosi campione europeo Over 65 di mountain bike Cross Country, il tiratore con l’arco Fabio Bibiani, vice-campione italiano assoluto indoor, ed i campioni italiani di ruzzola Bruno e Simone Massini.