La Valdichiana senese apre il Messinia Gastronomic Festival

L’esperienza di Valdichiana Living è stata presentata come esempio di buona pratica a Costa Navarino in Grecia

MONTEPULCIANO. Continuano le iniziative in ambito internazionale della Strada del Vino Nobile di Montepulciano e dei Sapori della Valdichiana Senese, braccio operativo per lo sviluppo turistico e del marketing territoriale per conto dell’Unione dei Comuni. La struttura è infatti stata invitata ad aprire l’edizione 2019 del Messinia Gastronomic Festival, che si è tenuto a Costa Navarino in Grecia, a presentare l’esperienza di Valdichiana Living come best practice in ambito turistico riconosciuta a livello internazionale.

Il modello di Valdichiana Living è stato presentato a una platea di attori locali del turismo, studenti, produttori e ristoratori. La presentazione si è concentrata sugli asset principali del modello di gestione: la partnership pubblico-privata, le strategie di commercializzazione e di comunicazione del territorio, la capacità di strutturare un’offerta trasversale e completa in ottica di turismo internazionale.

“Si tratta di un ulteriore importante riconoscimento che ci consente di far conoscere il nostro territorio e il nostro modello di sviluppo turistico anche all’estero. – commenta Doriano Bui, presidente della Strada – La partecipazione al Messinia Gastronomic Festival segue il recente titolo di Comunità Europea dello Sport 2021 assegnato alla Valdichiana senese, di cui abbiamo curato la candidatura, a dimostrazione che il lavoro svolto negli ultimi anni continua a dare i suoi frutti.”

L’evento di Costa Navarino, recentemente nominata “destinazione eco-sostenibile”, è stato organizzato dalla Captain Vassilis Foundation, che si occupa di sviluppo locale, cultura e agricoltura, e dalla Scuola del Turismo di Kalamata. Per la Valdichiana Senese si tratta del secondo appuntamento nel mese di Novembre in cui il territorio è stato presentato come buona pratica: nei giorni precedenti infatti ha partecipato al progetto regionale “BRANDTour” come esempio di innovazione dell’offerta turistica, un caso di successo da illustrare ai partner della Regione Toscana come modello di aggregazione territoriale, capace di diversificare i prodotti in base ai valori irripetibili di cui è portatore il territorio.

Il progetto “BRANDTour” della Regione Toscana ha quindi presentato il progetto della Strada in ambito internazionale come caso di studio e modello da seguire. Tale progetto ha infatti permesso all’intera area della Valdichiana Senese di diventare in poco tempo meta di viaggiatori alla ricerca di forme esperienziali di turismo.