La situazione economica a Montepulciano nell’emergenza-coronavirus

Incontro tra il Comune, le associazioni di categoria ed i sindacati per fare il punto. Si pensa ad un piano di rilancio del turismo, per rassicurare i mercati esteri

MONTEPULCIANO. Hanno risposto con grande convinzione le associazioni di categoria ed i sindacati all’invito del Sindaco di Montepulciano che ha promosso un confronto sulla situazione economica del territorio e sull’occupazione alla luce delle conseguenze che sta provocando il coronavirus.

Presenti, sia pure a debita distanza tra sé, i rappresentanti dei settori commercio, turismo e agricoltura, delle sigle sindacali e della Strada del Vino Nobile di Montepulciano e dei Sapori della Valdichiana Senese, “braccio operativo” dell’ambito turistico territoriale.

Il dibattito è stato intenso e vivace, si è parlato con grande franchezza ed il contributo degli interlocutori è stato concreto.

“Ho ringraziato i partecipanti per aver raccolto l’invito e per aver reso l’incontro molto “operativo” afferma il Sindaco Michele Angiolini. “Ha partecipato anche la Giunta Comunale proprio perché la situazione economica del nostro territorio investe tutte le materie di competenza dell’Ente. In generale – prosegue Angiolini – ho avuto conferma della preoccupazione con cui il nostro tessuto economico comunale segue l’evolversi della situazione ma anche della volontà condivisa di guardare già al futuro e di ragionare in termini di rilancio”.

I presenti hanno approvato la proposta del Sindaco di istituire un tavolo permanente ristretto che, operando con la massima agilità, anche con mezzi telematici, tenga sotto controllo la situazione.

Consenso ha riscosso anche l’idea di redigere un documento programmatico da portare all’attenzione dell’Unione dei Comuni Valdichiana Senese per farne, eventualmente, una sorta di piattaforma territoriale con cui rivolgersi al Governo centrale per ottenere misure straordinarie quali dilazioni dei pagamenti delle rate di mutuo e rafforzamento degli ammortizzatori sociali.

Angiolini si è poi impegnato a farsi portavoce in ambito regionale delle istanze del turismo, in qualità di responsabile ANCI Toscana del settore. E’ infatti sentita unanimemente la necessità di una campagna forte di rilancio, già pronta per il fine-crisi, per ricreare fiducia nei mercati, soprattutto quelli esteri, oggi disorientati; “fondamentale, in questo campo – ha detto il Sindaco – sarà il ruolo della Strada del Vino”.

E comunque è opinione condivisa che quanto maggiore sarà la massa-critica dei richiedenti (tutta la provincia di Siena, o anche l’intera Toscana), maggiormente concrete saranno le possibilità di essere ascoltati.

Naturalmente nessuno si nasconde che, dopo l’evoluzione negativa delle ultime ore, prioritaria sia l’attenzione da dedicare alla situazione sanitaria dalla quale discendono poi le conseguenze sull’economia. Proprio per questo Angiolini ha lanciato un sentito appello alle associazioni di categoria affinché sensibilizzino i propri associati al rispetto delle regole in materia di prevenzione e contenimento del contagio.

Sul piano economico, Angiolini ha garantito una verifica del Bilancio Comunale per valutare la possibilità di mettere in atto misure locali a sostegno delle attività economiche. Ha manifestato preoccupazione circa un’eventuale riduzione delle entrate che potrebbe comportare difficoltà nell’erogazione dei servizi ai cittadini.

Il Sindaco ha infine garantito il massimo impegno del Comune in un’informazione e comunicazione puntuale e corretta da realizzare anche attraverso ulteriori campagne di diffusione di materiale illustrativo.