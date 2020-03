La seconda vita dei beni confiscati alla mafia

MONTERONI DARBIA. Martedì 3 marzo, alla Tenuta di Suvignano si terrà un’iniziativa organizzata da Cgil Toscana e Spi Cgil Toscana sulla seconda vita dei beni confiscati alla mafia nella contrattazione sociale e nel loro riutilizzo.

Il programma

ore 9,30 introduce e coordina: Giuliana Mesina – responsabile legalità CGIL Toscana

A seguire interventi di Daniela Cappelli – Segreteria Nazionale Spi CGIL; Vittorio Bugli – assessore regionale con delega alle Politiche per la sicurezza dei cittadini e cultura della legalità; Andrea Nino Caputo – viceprefetto e dirigente Agenzia Nazionale Beni Sequestrati e Confiscati; Andrea Bigalli – referente Libera Toscana; Maurizio Brotini – segreteria CGIL Toscana

Pausa pranzo

Si proseguirà con Luciano Silvestri – responsabile legalità CGIL Nazionale; Gabriele Berni – sindaco di Monteroni D’Arbia e referente Anci Toscana per i beni confiscati; Vincenzo Moriello – responsabile Legalità CGIL Lombardia; Elena Simeti – operatrice sociale Associazione “Una casa anche per te; don Massimo Mapelli – responsabile Libera Masseria di Cisliano (Milano); Marcello Signorile – presidente Cooperativa Soc.le CAPS, che ha in gestione Villa Artemisia (Bari);

Conclusioni: Gessica Beneforti – segreteria CGIL Toscana

I lavori termineranno entro le ore 17