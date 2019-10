La Pubblica Assistenza Montagnola è collegata in rete

Realizzato il progetto telematico per le sedi di soccorso di San Rocco, Sovicille e Rosia e reso più veloce e stabile il collegamento con la centrale 118

SOVICILLE. Il soccorso corre sulla fibra grazie all’accordo siglato tra Terrecablate e Pubblica Assistenza Montagnola Senese. L’associazione no profit ha affidato infatti alla società commerciale che gestisce la fibra ottica in provincia di Siena, la cablatura e messa in rete di tutte le sedi dell’associazione che opera nel vasto territorio di Sovicille così da rendere più efficiente il lavoro quotidiano dei volontari. Le tre sedi di Sovicille, Rosia e San Rocco sono state messe in rete e con l’anello di collegamento in fibra ottica diventano interattive annullando le distanze fisiche e rendendo immediato lo scambio dei dati, l’organizzazione dei servizi e degli interventi di soccorso.

A conclusione dei lavori, Terrecablate ha voluto attivare un access point per l’accesso ad Internet istallato nella sede principale dell’associazione a San Rocco, per sostenere il lavoro dei tanti volontari che ogni giorno sono impegnati nelle varie attività. La rete wifi sarà riservata ai 5000 soci della Pubblica Assistenza Montagnola Senese che frequentano i locali sia per attività sociali, eventi formativi, attività ludiche.

“Riuscire a rendere più veloce il lavoro di chi opera per aiutare il prossimo ci rende felici – ha commentato l’amministratore unico di Terrecablate Marco Turillazzi -, per questo, oltre alla realizzazione di tutto il progetto, ci è sembrato utile attivare un access point aperto a tutti degli utenti che frequentano la sede di piazza degli Alunni. Il risultato più importante è comunque l’anello di collegamento tra le sedi della Pubblica Assistenza Montagnola Senese che consentirà agli operatori di accelerare il loro lavoro. E’ un risultato reso possibile grazie alla rete in fibra ottica che gestiamo in tutta la provincia e che consente di offrire servizi veloci a prezzi concorrenziali”.

L’allacciamento è avvenuto nei giorni scorsi e la nuova tecnologia ha già dato i suoi risultati. “La scelta di rivolgersi a Terrecablate – spiega il presidente della Pubblica Assistenza Montagnola Senese Michele Gambelli – in prima battuta è stata dettata dalla ricerca di una economicità che da sempre la Montagnola si pone come obiettivo. Con l’attivazione della fibra ottica è migliorato in modo esponenziale il collegamento con la Centrale operativa 118 con la quale siamo online quasi h 24. L’utilizzo della fibra ottica garantisce il collegamento fra la sede centrale e quelle distaccate di Rosia e di Sovicille, a cui vengono inviate le varie missioni accelerando il lavoro dei volontari. Terrecablate ha incluso nel pacchetto due canali dati per la sede centrale, uno definito “privato” dove transitano tutta la mole di dati soggetti a privacy vista la sensibilità dei dati dei pazienti che trattiamo, un secondo canale dati definito “pubblico” dove i volontari e ospiti tramite la wi fi si possono collegare e navigare”.