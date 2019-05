La “Pia de’ Tolomei” festeggia gli 80 anni del Bruscello Poliziano

Presso gli ex-macelli di Montepulciano è stata svelata l’anteprima dell’ottantesimo Bruscello a cura della Compagnia Popolare

MONTEPULCIANO. La Compagnia Popolare del Bruscello è pronta a festeggiare i suoi primi ottant’anni all’insegna della passione e della tradizione del teatro popolare, con la nuova rappresentazione della “Pia de’ Tolomei” che verrà messa in scena in Piazza Grande a Montepulciano dall’11 al 15 agosto. Quella che si è svolta agli ex-macelli la scorsa domenica 19 maggio è stata un’anteprima dell’appuntamento che ci aspetta nei giorni di Ferragosto e che coinvolge ormai decine di bruscellanti da tutto il territorio.

Sul palco degli ex-macelli è salito il nuovo consiglio direttivo della compagnia, che ha presentato al pubblico le caratteristiche dell’edizione 2019 del Bruscello Poliziano. Grande soddisfazione nelle parole del presidente Marco Giannotti:

“La nostra è una compagnia giovane, nonostante gli ottanta anni, che pensa al futuro e al ricambio generazionale. Nel 1939 la prima rappresentazione del Bruscello sul sagrato venne effettuata per raccogliere fondi per il completamento della facciata del duomo. Da allora quest’ultima idea è stata abbandonata, mentre il Bruscello è andato avanti e festeggia i suoi primi 80 anni.”

“Prendere il Bruscello dalla campagna e portarlo in piazza, con un palco di 36 metri e 200 persone in scena, fu una grossa avanguardia per l’epoca. – ha dichiarato il direttore artistico Franco Romani – Per qualche anno non c’è stata evoluzione, come se si dovesse rimanere fedeli al Bruscello del 1939, quando esso stesso rappresentava già una bella differenza con la rappresentazione di origine contadina. E proprio dal 2009 il Bruscello ha avuto una grande evoluzione, presentando caratteristiche artistiche più adeguate al pubblico moderno.”

All’anteprima hanno inoltre partecipato il regista Marco Mosconi, la coreografa Maria Stella Poggioni, l’autrice del libretto Irene Tofanini e il compositore musicale Luciano Garosi, che ha dedicato la partitura a Emanuela Bacci, bruscellante di Chiusi recentemente scomparsa. Dopo aver svelato l’immagine del manifesto, realizzata da Emanuela Rossi, i bruscellanti hanno ripercorso alcune arie della composizione originale della “Pia de’ Tolomei” e la parte conclusiva del nuovo libretto, realizzato nel 2009.