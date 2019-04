La mongolfiera sui vigneti di San Donato in Perano

GAIOLE IN CHIANTI. (a. p.) A volo di rondine, guardando negli occhi le farfalle gialle, in tinta con la colza che azota le vigne, in simbiosi con il favino e l’erba medica, un pallone giallo riempito di aria calda che sorvola la meraviglia paesaggistica dei vigneti di San Donato in Perano. Chianti Storico.

Una mongolfiera trasportata dai venti su uno scenario ritrovato e sensibilmente curato, dopo anni e anni di vicende che non hanno niente in comune con la bellezza vigente.