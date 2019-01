La Lista Papini segnala le precarie condizioni di palazzo del Taia

IL tetto mostra vistosi avvallamenti ed anche la parte esterna dell'ex asilo mostra segni di degrado

BUONCONVENTO. Il gruppo ‘’Buonconvento insieme per Fabio Papini’’ porta a conoscenza la cittadinanza che il tetto dell’ex asilo Grisaldi del Taia si trova in uno stato di degrado allarmante, in quanto gli avvallamenti dello stesso sono ormai visibili ad occhio nudo.

In virtù di questo presenteremo nei prossimi giorni un’interrogazione urgente per interrogare il Sindaco e la sua Giunta per sottolineare come questa urgente problematica imponga “una riflessione più profonda ed una analisi più attenta sulla questione complessiva”.

Sul punto, si chiede all’amministrazione comunale: “Quali sono le cause dell’accaduto? Il monitoraggio dell’immobile comunale è stato fatto? Con che periodicità? Se sì, con quali risultati?’’

A nostro avviso lo stato attuale del tetto impone di reperire le necessarie risorse almeno per mettere in sicurezza lo stesso da un probabile crollo.

Si ricorda alla comunità, che questo bene è stato donato al Comune dalla famiglia Grisaldi del Taia.

Cogliamo l’occasione per denunciare anche il forte degrado dell’esterno dell’edificio che è visibilmente abbandonato all’incurie della folta vegetazione che oramai la fa da padrona.

Siamo alla fine della legislatura, le prospettive delle promesse fatte dal Sindaco uscente non saranno realizzate e questo è una delle prove lampanti di una programmatica mancata attenzione e inefficienza amministrativa politica che ha governato in questi anni la nostra comunità.

Ci permettiamo inoltre una nota di polemica: come mai è sempre l’opposizione a dover notare le gravi problematiche che si vengono a creare in questo comune e non la maggioranza che lo governa?

Il tempo è sempre il giudice imparziale dell’operato politico di ognuno di noi, nel caso specifico dell’operato politico di questa amministrazione il tempo ha già emesso la sua sentenza ed è sotto gli occhi di tutti.

Il gruppo “Buonconvento Insieme per Fabio Papini “