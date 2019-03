La lista Monteroni Viva sceglie il suo candidato: Massimo Granchi

Granchi: “Ho toccato con mano il bisogno di rappresentanza e ho pensato che fosse giusto mettermi a disposizione”

MONTERONI D’ARBIA. “Chiediamo a Massimo di candidarsi a Sindaco di Monteroni per rappresentare il nostro progetto e la nostra comunità alle prossime elezioni amministrative”.

È questo ciò che è emerso nel corso dell’ultima assemblea di Monteroni Viva, che ha visto la presenza di molti cittadini pronti a mettersi a disposizione della collettività per dare voce ai bisogni e alle necessità dei monteronesi.

“Abbiamo deciso di metterci in gioco perché pensiamo che la nostra comunità debba essere guidata in modo differente – spiegano dal comitato di MonteroniViva – Le nostre idee sono molto chiare: vogliamo una Monteroni migliore, più unita e più aperta; un’amministrazione più attenta ai bisogni di tutti e meno presa da cariche istituzionali. Il nostro progetto chiede un sindaco più sociale e meno social, che abbia voglia di servire la comunità; che guardi la persone negli occhi e non dall’alto. Per tutte queste ragioni abbiamo deciso di chiedere a Massimo Granchi di rappresentare questo ideale e di lavorare insieme a noi per costruire un progetto di futuro. Massimo vive a Monteroni da anni, è un uomo qualificato e ricco di interessi, conosce il paese sotto tante sfaccettature, anche seguendo le attività dei figli; è l’uomo giusto per mettersi al servizio della nostra comunità, per unire e non dividere. Oggi siamo felici di comunicare che davanti alla nostra richiesta ed al nostro entusiasmo Massimo ha accettato di rappresentare MonteroniViva alle prossime elezioni amministrative”.

“Ho avuto bisogno di qualche giorno per riflettere sulla proposta, non perché avessi dubbi sul progetto, ma perché davanti a questa responsabilità mi sono chiesto se fossi all’altezza – spiega Massimo Granchi – In questi giorni mi sono confrontato con la gente che incontro quotidianamente a scuola, sull’autobus, in palestra, al supermercato o in giro quando accompagno i miei figli al parco. Ho toccato con mano il bisogno di sentirsi rappresentati e ho pensato che fosse giusto mettermi a disposizione.

Il Comitato MonteroniViva è un progetto di cittadinanza attiva, eterogeneo, ampio e rappresentativo delle molte realtà monteronesi. Da adesso saremo insieme al lavoro per ascoltare le istanze di tutti e dar loro voce e spazio il più possibile, in modo da poter portare sul tavolo le problematiche del nostro paese: le infrastrutture, il sociale, i giovani e la terza età, l’immigrazione, il turismo e la cultura, la scuola, i trasporti, i rifiuti, l’energia, le frazioni, lo sport, le aree verdi, il tempo libero…

Nelle prossime settimane presenteremo nel dettaglio la nostra MonteroniViva: la partecipazione, intesa anche come condivisione di idee, è e resterà aperta a tutti, perché la nostra attenzione sarà sempre focalizzata sulle esigenze della nostra comunità: nessuna promessa mirabolante nei prossimi tre mesi, ma impegno concreto per ascoltare e cercare di realizzare ogni giorno ciò che i cittadini ci indicheranno come necessario” .