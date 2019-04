La lista civica “Valori per Asciano” presenta i suoi candidati

“Non le solite facce”, il claim scelto per presentare questo progetto che vede Luca Valori candidato a sindaco del Paese del Garbo

ASCIANO. La lista civica “Valori per Asciano” presenta i candidati alle elezioni amministrative 2019: una squadra composta da persone giovani con percorsi umani e lavorativi differenti, che desiderano lavorare a un progetto comune.

“Non le solite facce” è il claim scelto per definire in maniera chiara e decisa cosa vuole essere “Valori per Asciano”: la lista infatti riunisce un gruppo di persone che non vengono dal mondo della politica e che, pur avendo visioni del mondo diverse, decidono di progettare insieme ai cittadini del Paese del Garbo, un percorso di crescita fatto di cultura e valorizzazione delle risorse artistiche, di sviluppo sostenibile e sussidiarietà sociale, di salvaguardia dell’ambiente e della salute dei cittadini, di promozione delle fonti energetiche rinnovabili e di efficientamento dei servizi e delle infrastrutture comunali.

“La lista civica “Valori per Asciano” – commenta il candidato a sindaco Luca Valori -, oltre alla diversità di genere, ha voluto introdurre e valorizzare la diversità di competenze e di età anagrafica, in modo da favorire la compresenza delle idee originali dei giovani e la saggezza dei membri meno giovani. Il nostro programma è stato pensato con l’intento di ripartire dai cittadini, dai loro bisogni e dalle loro idee, in modo che le decisioni dell’Amministrazione Comunale non “piovano dal cielo”, ma scaturiscano dalla base solida e fertile costituita dalle persone. Ci impegneremo pertanto a sviluppare le condizioni ideali affinché i cittadini possano condividere ogni decisione importante per Asciano. Crediamo nella partecipazione, perché siamo convinti che le idee abbiano davvero forza e le differenze siano pura ricchezza”.

LISTA CIVICA “VALORI PER ASCIANO”: CHI SIAMO

IL CANDIDATO SINDACO Luca Valori, 40 anni, è un fisico-matematico, da sempre interessato all’astronomia, alla divulgazione della scienza e al connubio tra scienza e arte. E’ docente di fisica a contratto uscente presso l’Università degli Studi di Siena e lavora presso la direzione Internal Audit di Banca Monte dei Paschi.

I CANDIDATI AL CONSIGLIO COMUNALE

Gabriele Boscagli

Tecnico specializzato manutentore presso Rete Ferroviaria Italiana (RFI), ho 41 anni. Risiedo ad Arbia ed ho a cuore il paese di Asciano. Come tecnico vedo quotidianamente che ad Arbia ci sono molte cose da fare: oltre ad un presidio costante sulla fornace dismessa, è necessario sviluppare infrastrutture e servizi per i cittadini: marciapiedi, parcheggi e un collegamento pedonale tra Arbia e Taverne. Mi impegnerò per mettere le mie competenze al servizio del luogo in cui vivo.

Sara Cuciniello

Ho 30 anni e sono una ragazza dinamica e piena di interessi. Specializzata in lingue e culture moderne presso le università di Siena, Wuerzburg e Perugia, lavoro come reservation manager & group assistant manager. Molto attiva nel sociale e nel mondo dello sport, nel mio tempo libero svolgo l’attività di ufficiale di campo per il Comitato Italiano Arbitri della Federazione Italiana Pallacanestro. Istruttrice minibasket per l’ADS Basket Asciano, sono membro della Pro Loco di Asciano e socia del Panathlon International Club di Siena.

Sabrina Farfarini

Ho 52 anni, sono diplomata in arte e da anni mi occupo di turismo. La mia attività mi ha portato a conoscere il territorio e le sue emergenze storico artistiche. Ho sempre pensato che Asciano abbia tutte le potenzialità per diventare un luogo dove arte, cultura e prodotti tipici possano essere i protagonisti di una ripresa economica vera e duratura. Per questo ho deciso di offrire il mio contributo.

Maria Elena Frosinini

Sono di Arbia, ho 33 anni e sono laureata in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche. Ho conseguito un master in tecnologie farmaceutiche industriali e lavoro presso GSK. Amo i cavalli e sono vicepresidente dell’Associazione Proprietari, Allenatori e Allevatori Cavalli da Palio. Mi piacciono le sfide perché le considero un’occasione per crescere. Ho deciso di candidarmi perché vorrei contribuire a risolvere i problemi di Arbia e Asciano.

Paride Ghetti

Nato a Rimini nel 1981, risiedo ad Asciano da quasi 30 anni. Ho una laurea in consulenza del lavoro conseguita all’Università di Siena. Lavoro nel settore dell’accoglienza come operatore sociale dal 2015, prima con voucher, poi contrattualizzato come dipendente. Sono socio volontario attivo del gruppo donatori sangue FRATRES e catechista presso la parrocchia di Sant’Agata. Amo lo sport e sono appassionato di gaming e di lettura. Le mie esperienze personali e lavorative, insieme all’umiltà di mettermi a disposizione per il prossimo, mi spingono sostenere questo nuovo progetto in favore dei miei concittadini.

Nicla Giannetti

Nata a Asciano 51 anni fa, sono segretaria amministrativa del servizio intramoenia presso la AUSL di Siena, attualmente esternalizzato a una società. Sono inoltre socia di una cooperativa di tipo B e ho seguito personalmente progetti di inserimento lavorativo di persone svantaggiate. Il sociale, la solidarietà e la tutela dei diritti di chi è più debole, sono la mia passione. Convinta che nessuno deve rimanere indietro, mi candido per offrire la mia esperienza al mio paese.

Elena Lunardi

Sono nata a Pisa 45 anni fa e qui ho vissuto fino al 2008 occupandomi di infanzia. Ho realizzato e gestito un asilo nido in convenzione con il comune e ho promosso iniziative di formazione pedagogica per le educatrici del territorio. Quindi mi sono trasferita a Siena dove mi sono dedicata a persone con problemi correlati al gioco d’azzardo e alle dipendenze.

Vorrei mettere a servizio di Asciano la passione, l’esperienza e la competenza acquisite in questo lavoro sociale al per migliorare e sviluppare i servizi annessi a queste problematiche.

Tommaso Maffei

Nato a Siena nel 1987, vivo da sempre ad Asciano. Sono dipendente e socio di una cooperativa sociale, che si occupa di persone richiedenti asilo nel territorio. Ho costantemente cercato di dare il mio apporto alla crescita e allo sviluppo del nostro paese, rimboccandomi le maniche. Adesso mi metto ancora una volta a disposizione di Asciano con la mia candidatura.

Maurizio Manieri

Ho 28 anni e gestisco, insieme ai miei fratelli, un’attività nel cuore di Asciano. Il lavoro mi permette di confrontarmi costantemente con la gente e i loro reali problemi. Mi candido perché sono convinto che il nostro paese abbia grandi potenzialità da sviluppare, partendo proprio dalla valorizzazione del centro storico e del suo magnifico territorio. E’ questa una ricchezza che, se coltivata, può diventare motore di una reale crescita turistica e, di conseguenza, economica.

Raffaele Pisicchio

Ho 37 anni, sono laureato in disegno industriale all’Università degli Studi di Firenze. La mia passione è progettare e realizzare quello che serve a risolvere i bisogni, utilizzando quello che ho a disposizione insieme alla mia inventiva e alle mie capacità manuali. Vivo il paese nelle sue varie sfaccettature e sono convinto di poter essere utile nel contribuire a renderlo migliore.

Matteo Tommasi

Ho 26 anni, sono nato a Verona, ma cresciuto ad Asciano. Sono un laureando in viticoltura ed enologia e in passato sono stato volontario dell’Esercito Italiano. Mi sento molto legato al paese, alla sua storia e alle sue tradizioni, senza però trascurare l’avvenire, che per noi giovani spesso si realizza lontano da qui. Per questi motivi intendo mettermi a disposizione della comunità per poter contribuire a rendere Asciano un paese in cui poter costruire un futuro.