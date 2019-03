La Lega Valdelsa scioglie le riserve a Colle: “Appoggio ad Angela Bargi”

Nisini: “Presenteremo una nostra lista in appoggio ad Angela Bargi. C’è accordo sui temi a noi più cari quali la sicurezza, il decoro, il rilancio economico e l’urbanistica.”

COLLE DI VAL D’ELSA. “Dopo un attento iter di valutazione del contenuto programmatico e dopo esserci confrontati più volte con la candidata Sindaco e con lo staff della lista civica SìAmo Colle, possiamo dire che la Lega correrà alle prossime elezioni amministrative con una propria lista a sostegno della candidata Angela Bargi e quindi in coalizione con SìAmoColle. C’è un sostanziale accordo sui temi a noi più cari quali la sicurezza, il decoro, il rilancio economico e una nuova progettazione urbanistica che sia di sviluppo per Colle. Per noi era importante avere rassicurazioni in tal senso e siamo soddisfatti di averle ricevute.

Nel tempo abbiamo sempre sostenuto che anche a Colle fosse necessaria un minimo di discontinuità rispetto alla linea politica di questa amministrazione, non perché crediamo siano stati fatti disastri da questa amministrazione, tanto era difficile raccogliere cinque anni fa un’eredità così compromessa dal PD, quanto piuttosto perché riteniamo che ci sia bisogno di un nuovo slancio nell’azione amministrativa ed un partito forte a livello nazionale che sia in grado di poter aiutare Colle ad avere quelle risposte di cui necessitano i colligiani.

La novità è che la Lega sarà della partita a tutti gli effetti. Stiamo lavorando da settimane ai nostri punti cardine del programma che saranno ovviamente condivisi con la lista civica che, assieme a noi, supporta Angela Bargi.

La priorità nell’assegnazione delle case popolari e nei contributi sociali ai colligiani, l’incremento del livello di sicurezza percepito dai cittadini e di decoro urbano oltre alla realizzazione di progetti che siano stimolo per il rilancio economico della città oltre ad un nuovo approccio urbanistico che sia di sostegno allo sviluppo della città, sono argomenti che ci stanno a cuore e che riteniamo possano essere portati avanti con concretezza da Angela Bargi.

Nei prossimi giorni e nelle prossime settimane provvederemo a presentare la nostra squadra di persone ed entreremo nel dettaglio dei punti del programma che riteniamo essere indispensabili per questa città.”

Sen. Tiziana Nisini

Commissario provinciale Lega Salvini Premier