La Lega teme il depotenziamento dell’ospedale di Abbadia

E raccoglie l'allarme del sindaco di Piancastagnaio per la partenza di 4 medici

Ospedale di Abbadia San Salvatore

ABBADIA SAN SALVATORE. “Non si deve assolutamente sottovalutare – afferma Marco Casucci, consigliere regionale della Lega – l’allarme lanciato dal sindaco di Piancastagnaio (che facciamo nostro), il quale preannuncia la ventilata richiesta di trasferimento da parte di ben quattro medici dell’ospedale di Abbadia San Salvatore. Una notizia che, se confermata, destabilizzerebbe alquanto il locale nosocomio, mettendo seriamente a rischio la sua fondamentale funzione assistenziale. Se, effettivamente questi professionisti se ne andranno, verranno adeguatamente e tempestivamente sostituiti? Quindi da una parte l’Asl pare intenzionata a potenziare il plesso, dall’altra, invece, arriva questa notizia che sicuramente va in controtendenza, specialmente se, come detto, non si correrà ai ripari, inserendo velocemente nuovi medici. Insomma-conclude Marco Casucci-per chiarire questa vicenda, pensiamo che un’interrogazione consiliare rivolta a chi di dovere, sia lo strumento più idoneo per fare piena luce su questa delicata tematica”.