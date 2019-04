La Lega sulla sicurezza: “Canocchi scippa un punto del nostro programma”

"Ci troviamo di fronte all’ennesimo tentativo scomposto di fare proprie le istanze che sono da sempre oggetto della battaglia leghista"

COLLE DI VAL D’ELSA. Attoniti ed increduli questa mattina all’apertura di un giornale apprendiamo che l’amministrazione Canocchi, si è svegliata sul fronte sicurezza, mettendo in predicato l’installazione di un sofisticato sistema di video-sorveglianza .

La Lega Salvini Premier Colle ,non ci sta!!! Anni ed anni di “non gestione” del territorio durante i quali l’allarme sociale si è alzato, la sicurezza richiesta a gran voce dai Colligiani non è mai stata presa in considerazione, mai affrontata, mai discussa e, oggi, a poco più di un mese dalle amministrative questa Giunta cosa fa? Uno scatto in avanti scippando un punto importante del programma elettorale facendolo proprio!!!!! Pensando di togliere vigore e peso specifico alla nostra visione di città,al nostro programma di rinnovamento.

È questo il loro modo di fare politica? Solo oggi si accorgono che Colle esiste? Che non è più sicura come un tempo? Ci troviamo di fronte all’ennesimo tentativo scomposto di fare proprie le istanze che sono da sempre oggetto della battaglia leghista, apparendo così ridicoli agli occhi dei colligiani che il 26 maggio avranno la possibilità di cambiare!!!

Lega Salvini Premier

Colle di Val d’Elsa