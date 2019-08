La Lega cresce in Amiata

Hubert Ciacci

ABBADIA SAN SALVATORE. Nei giorni scorsi, un gruppo di cittadini di Abbadia San Salvatore, con il supporto del coordinatore della “Lega-Salvini Premier” dell’area Valdorcia-Amiata Hubert Ciacci di Montalcino, ha formalmente costituito il nucleo locale della Lega che si allargherà a breve, comprendendo anche i cittadini dei paesi di Piancastagnaio, Radicofani e Castiglione d’Orcia, che vorranno aderire all’iniziativa. Il gruppo è formato da ragazze e ragazzi, che ovviamente rappresentano il futuro dell’Amiata, oltre a meno giovani e “diversamente” giovani, che rappresentano l’esperienza e la saggezza, giusto connubio per ambire a ottenere risultati concreti. Già perchè il nostro obiettivo è, oltre a sostenere le iniziative decise a livello nazionale, fare attività concrete per l’Amiata ed i suoi cittadini, portare la voce dell’Amiata direttamente nei luoghi dove vengono prese le decisioni e soprattutto “far conoscere” le numerose risorse di cui è ricco il Monte Amiata ma che attualmente sono poco conosciute ai più o peggio ancora sfruttate fin troppo da chi non ha a cuore l’AMIATA. Quindi faremo sentire forte la nostra voce d’ora in poi, perchè ci sentiamo liberi e soprattutto consapevoli delle nostre RISORSE; e perchè queste,citando un grande attore recentemente scomparso, non “diventino come lacrime nella pioggia”…(cit. Blade Runner) per noi dell’Amiata non è ancora arrivato il “tempo di morire” come forse qualcuno vorrebbe o pensa di volere realizzare. Visto l’entusiasmo e la voglia di portare politicamente una ventata di novità sull’Amiata, anche considerando il numero di tessere che abbiamo fatto e che aumenteranno sensibilmente, il nostro obbiettivo ultimo è creare una sezione che chiameremo “Lega Salvini Premier Amiata Senese”.

Andrea Pinzuti, ad Abbadia San Salvatore, insieme al coordinatore Val d’Orcia Amiata Hubert Ciacci, si occuperanno di parlare con gli elettori e di far crescere la Lega in comuni dove, senza nessuno che se ne occupasse, alle ultime elezioni ha preso dal 30 al 35 per cento dei voti.

Hubert Ciacci- Coordinatore Lega Area Valdorcia-Amiata