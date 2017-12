La Giostra del Saracino ha una nuova sede

Ditte e professionisti hanno lavorato gratis alla ristrutturazione, per amore della Giostra e di Sarteano

SARTEANO. È stata appena inaugurata (domenica scorsa) la nuova sede della Giostra del Saracino di Sarteano, un immobile di tre piani in via Ricasoli, acquistato qualche anno fa grazie al contributo della Fondazione Mps. I lavori di restauro sono durati quattro anni ed hanno coinvolto varie ditte artigiane e professionisti di Sarteano.

Ad inaugurare la nuova sede, sontuosa ed affascinante, il presidente dell’associazione della Giostra, Sergio Cappelletti, il presidente onorario Carlo Bologni, il sindaco di Sarteano Francesco Landi. In prima fila anche i capitani delle cinque contrade ed il parroco don Fabrizio che ha benedetto i locali.

“Le contrade e la Giostra hanno finalmente una nuova sede degna della nostra grande manifestazione – ha commentato il sindaco Landi, che ha ringraziato il lavoro dei volontari ed il presidente Cappelletti per l’oculata regia – frutto della grande energia del mondo del Saracino. L’amministrazione sostiene con i fatti e continuerà a sostenere la Giostra del Saracino e le contrade che rappresentano il cuore dell’associazionismo della nostra cittadina”.

Il presidente Cappelletti ha ripercorso le varie fasi dei lavori, tutte le ditte e tutti i professionisti che hanno dato il loro contributo in modo pressoché gratuito, in modo da consentire un restauro egregio, ma senza gravare nelle casse dell’associazione. Tantissimi i contradaioli ed i cittadini accorsi per ammirare i lavori conclusivi, mentre le donne delle contrade e del comitato hanno preparato un rinfresco molto apprezzato per i presenti.