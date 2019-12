La Fanfara dei Carabinieri ricorda il brigadiere Trippanera con un concerto

ASCIANO. Oggi (12 dicembre) alle 18.00 nella Chiesa di San Francesco, si terrà un concerto della Fanfara della Scuola Marescialli e Brigadieri dei Carabinieri di Firenze in memoria del Brigadiere Capo Massimo Trippanera, prematuramente scomparso nello scorso mese di settembre a soli 52 anni.

Originario di Tarquinia, giunto nella provincia di Siena nel 1987 dopo un anno di servizio a Firenze, aveva operato negli anni sia nel capoluogo, sia nella cittadina delle Crete senesi, facendosi sempre apprezzare da tutti per la sua intensa umanità, correttezza e disponibilità. Sempre proteso ad aiutare gli altri, punto di riferimento per gli ascianesi, generoso e dinamico, ha lasciato un grande ricordo che ancora permane nei colleghi e in quanti hanno avuto la fortuna di conoscerlo. Era da anni impegnato nell’organo di rappresentanza militare dell’Arma all’interno del quale ha operato sempre con la massima correttezza nella finalità di ottenere la massima tutela dei colleghi.

Nell’evento di questa sera, i Carabinieri della Toscana, con in testa il loro Comandante, Generale Massimo Masciulli, assieme ai tantissimi cittadini di Asciano, si stringeranno attorno alla famiglia del Brigadiere Trippanera, esprimendo ancora una volta grande vicinanza e affetto alla moglie Roberta e ai figli Federico e Beatrice. La manifestazione odierna ha ricevuto il patrocinio del Comune di Asciano, dell’Organo di Rappresentanza Militare “Cobar” e dell’Associazione Nazionale Carabinieri, oltre che del Comando Legione Carabinieri Toscana.