“La Cattedrale” trionfa al Festival del Teatro Amatoriale

Le premiazioni del festival organizzato dall’associazione “Il Fierale” si sono svolte sabato 27 Aprile al Teatro dei Concordi

MONTEPULCIANO. Si è conclusa con una serata di premiazioni la nuova edizione del “Festival Nazionale del Teatro Amatoriale” che ha accompagnato gli spettatori nel corso dei primi mesi del 2019 al Teatro dei Concordi. Dopo aver messo in scena spettacoli di compagnie amatoriali provenienti da tutta Italia, la serata è stata l’occasione per ringraziare tutti i partecipanti e il nutrito pubblico che ha dimostrato di apprezzare le iniziative organizzate dall’associazione “Il Fierale”. Ad allietare la serata, alternando le premiazioni del festival, uno spettacolo ispirato alle “Cene con delitto” messo in scena dalla compagnia “Il Grappolo” di Siena.

A trionfare è stata la Compagnia Teatrale Costellazione proveniente da Formia (LT), che ha fatto incetta di premi con lo spettacolo “La Cattedrale” liberamente ispirato a “Notre-Dame de Paris”. Il teatro fisico, con splendide scene di recitazione e danza, ha positivamente colpito sia la giuria sia il pubblico dei Concordi, a pochi giorni dalla sfortunata coincidenza dell’incendio che ha colpito proprio la cattedrale francese, cuore artistico e culturale d’Europa. La compagnia laziale si è aggiudicata il premio finale, oltre al premio del pubblico e quello della giuria dei ragazzi; a questi si è inoltre aggiunto il premio per la regia a Roberta Costantini e Marco Marino e al premio per la migliore attrice protagonista all’attrice e ballerina Claudia Casale, interprete di Esmeralda.

Gli altri premi della serata sono stati assegnati a Claudio Matta (Compagnia il Teatraccio) e Piergianni Gemmati (Compagnia Amici Nostri) come migliori attori protagonisti, Patrizia Perugini (Compagnia Teatrale Arca) come migliore attrice protagonista, Vincenzo Puosi (Compagnia del Molo) come migliore attore non protagonista e Marezia Cazzolla (Compagnia Amici Nostri) come migliore attrice non protagonista. Infine Emanuela Servili (Compagnia Teatrale Arca) si è aggiudicata il premio come miglior caratterista, mentre lo spettacolo “Il colpo della strega” (Compagnia Luci della Ribalta) ha vinto il premio come migliore allestimento.