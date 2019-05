La candidata sindaco Marcella Biribò presenta il programma ai cittadini di Sinalunga

SINALUNGA In una nota la candidata Biribò dichiara: “Abbiamo organizzato una serie d’incontri per rendere la cittadinanza partecipe delle nostre idee per il territorio. Il primo appuntamento è per giovedì 9 maggio alle ore 21.00 presso il “Circolo Don Luigi Frullini” di Pieve di Sinalunga. Per l’occasione spiegheremo come vogliamo rilanciare Sinalunga e le sue frazioni.

In questi ultimi anni delle amministrazioni non adeguate e prive di una visione più ampia hanno impoverito territorio e non sono state capaci di far fronte alle sfide che hanno investito il Comune. Il nostro programma prevede di incentivare l’imprenditoria, il turismo e lo sport con investimenti mirati per lo sviluppo di questi settori. La riscoperta dei centri storici, avvicinare i servizi alle frazioni e la sicurezza sono altri dei punti primari del nostro programma.

Nell’occasione presenteremo anche i nostri candidati al Consiglio Comunale, 16 persone preparate e con ottimi curriculum che si sono messe a disposizione della cittadinanza per il bene di Sinalunga.

Invitiamo tutta la cittadinanza a partecipare”.