La candidata sindaco della “Lista Civica Sinalunga si Rinnova” sarà Marcella Biribò.

Marcella Biribò

SINALUNGA. In una nota della “Lista Civica Sinalunga si Rinnova” si legge “La nostra lista civica è costituita da cittadini che vivono il territorio e che vogliono dare un netto cambio a quella che è l’attuale situazione del Comune. Un’economia stagnante dove prima c’era una florida imprenditoria, un settore turistico in cui si è investito poco e male, un tessuto sociale ormai sfilacciato che ha fatto venir meno quei legami solidaristici che da sempre accomunano le persone della nostra terra. La volontà è quella di riprendere in mano il nostro destino e ritornare ad essere quel centro focale della Valdichiana senese che eravamo.

Abbiamo seguito un processo interno, che non si è fatto mancare gli input della società civile nello scegliere Marcella Biribò come nostro candidato a Sindaco. Una donna capace, una professionista da sempre impegnata nell’associazionismo e nel volontariato, che si è messa in gioco per il bene del Comune e dei suoi cittadini.

Ho preso questa decisione in piena libertà dopo essermi confrontata con gli altri componenti della lista che andrò a rappresentare. Il mio è (e sarà) un impegno disinteressato per il bene del territorio e dei cittadini che lo abitano. Porrò al centro del dibattito temi importanti come quello del lavoro, della sicurezza, la necessità di investire sui centri storici, l’ascolto delle esigenze degli abitanti delle frazioni, investire nello sport e nel rilancio turistico. Ultimo punto, in questo elenco, ma primo fra tutti l’attenzione ai “piccoli” e per piccoli intendo sia i bambini ma anche gli anziani che devono essere assistiti, difesi e tutelati. Perché i primi prenderanno in mano il futuro di Sinalunga e gli altri con il loro sacrificio hanno permesso che un futuro possa esistere.

Attualmente sto portando avanti intensi rapporti con tutti i partiti, movimenti e associazioni che vogliono realmente contribuire al cambiamento. La Lista Civica Sinalunga si Rinnova sarà costituita da personalità provenienti dal mondo del lavoro, dell’associazionismo e del volontariato così da avere sempre un quadro completo della vita del nostro Comune”.