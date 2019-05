La candidata Biribò interviene sulla sicurezza a Sinalunga

SINALUNGA. La candidata sindaco Marcella Biribò (Lista civica Sinalunga si rinnova) interviene sul tema della sicurezza.

“Il nostro Comune, data anche la posizione di prossimità ad importanti vie di comunicazione, è spesso teatro di alcuni crimini che vanno a far diminuire il senso di sicurezza dei nostri cittadini. Senza voler fare inutili allarmismi, è sotto gli occhi di tutti come il territorio presenti alcune zone degradate o a rischio degrado e che spesso i cittadini siano colpiti da reati contro il patrimonio come furti o truffe. Giusto qualche settimana fa sono stati trafugati alcuni oggetti da due chiese, esempio di come anche i luoghi sacri non siano risparmiati dalla criminalità.

Il nostro intento è quello di impegnarci per invertire la rotta tramite interventi mirati in accordo con le forze dell’ordine. Migliorare l’illuminazione, recuperare le zone degradate e abbandonate, richiedere nelle sedi opportune, una maggior presenza delle forze di polizia e dei carabinieri sul territorio comunale, infine proveremo ad incrementare il corpo dei vigili urbani, queste sono alcune delle idee che abbiamo per migliorare la situazione e garantire un ambiente protetto per le famiglie e per coloro che lavorano nel nostro Comune.

L’impegno che ci prendiamo è proprio quello di fare investimenti mirati e dare quanti più strumenti possibili per aiutare il lavoro encomiabile delle forze dell’ordine operanti sul territorio”.