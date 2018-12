La app del Comune di Montepulciano

Al servizio di cittadini e turisti con notizie ed informazioni utili

MONTEPULCIANO. Scaricando la montepulcianoapp è possibile ricevere notizie fresche e aggiornate su attività istituzionali, fatti imprevisti ed eventuali emergenze. Uno strumento che, attingendo ai due siti istituzionali (Comune di Montepulciano e Montepulcianoliving), si pone al servizio sia dei cittadini che dei turisti, che potranno trovare anche indicazioni sugli eventi, altre, geo-referenziate, su parcheggi, luoghi d’interesse e molto altro.

I cittadini, in assoluta sicurezza, potranno anche effettuare pagamenti all’Ente, come – per esempio – quello dei servizi scolastici. La App, che si chiama semplicemente Montepulciano, è disponibile su sistemi operativi Android e iOS, sulle piattaforme Google Play e App Store.

Il QR Code può essere utile per scaricarla ancora più velocemente.