Italia in comune: “Cortine: Casucci fa confusione sui gestori”

"SEI Toscana si occupa di raccolta ed avvio allo smaltimento"

Visita all'impianto delle Cortine organizzata dal Comune di Monteriggioni

MONTERIGGIONI. Fabio Lattanzio, assessore di Monteriggioni aderente ad “Italia in comune”, risponde al consigliere Casucci (Lega).

“Qualcuno dica al consigliere regionale Casucci della Lega Salvini, che SEI Toscana non ha impianti. Strano che non lo sappia, visto che da mesi tuona contro il nostro sistema di raccolta dei rifiuti.

SEI Toscana si occupa di raccolta ed avvio allo smaltimento. Mentre gli impianti di SienaAmbiente, Futuna, AISA impianti di Arezzo ed altri nella stessa provincia si occupano dello smaltimento e valorizzazione della differenziata.

Se Casucci cerca l’autorizzazione di SEI Toscana per l’impianto delle Cortine non lo troverà mai. Sarebbe come chiedere a Berlusconi il titolo di proprietà dell’Inter.

Un consigliere regionale che chiede questo equivale ad un solo aspetto certo. Gente che non legge nulla prima di parlare. Soldi dei cittadini toscani, spesi male.

Venga a visitare l’impianto de le Cortine. Uno dei migliori d’Italia. Non solo, é un impianto dove i comuni della provincia di Siena, compresa Siena città (governata dalla Lega) hanno previsto importanti investimenti, per abbattere il rischio di odori e rafforzare la selezione della raccolta differenziata, fortunatamente in aumento in tutta la provincia.

L’alternativa agli impianti di selezione e compostaggio si chiamano discariche ed inceneritori.

Forse preferisce questi. In ogni caso anche questi non sono di SEI Toscana”.