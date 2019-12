Ipotesi parcheggio a Montepulciano. Associazioni a confronto con il Comune

L'incontro si è tenuto in questa settimana ed ha portato ad un franco scambio di opinioni che ha portato alla necessità di ulteriori approfondimenti

MONTEPULCIANO. “Le sottoscritte Associazioni hanno avuto un confronto con l’Amministrazione Poliziana, in data 18/12/2019, sul tema dell’ipotesi di parcheggio multipiano in Piazza Nenni, esprimendo le proprie molteplici perplessità su tale opera, sia nella sua oggettività, sia nelle forme realizzative (project financing con vincoli quarantennali).

All’esito di tale franco incontro è emersa l’opportunità di approfondire vari aspetti ed anche l’Amministrazione ha manifestato l’intenzione di analizzare a fondo le proposte pervenute, nel merito tecnico e di contenuto.

In tale ottica il Sindaco ha aperto la strada alla riconvocazione della Commissione Parcheggi il cui lavoro si era interrotto a luglio del 2018. Attraverso questo strumento si garantisce uno spazio di partecipazione e discussione alle Associazioni locali ed ai cittadini ed un canale diretto di confronto e collaborazione con l’Amministrazione. Inoltre il 20 Dicembre inizierà l’esame delle offerte pervenute, sulla base del bando a suo tempo pubblicato, da parte di apposita Commissione Tecnica.

Le sottoscritte Associazioni ringraziano l’Amministrazione per questa opportunità di confronto ed offrono la loro piena disponibilità a collaborare per approfondire ogni aspetto di tale importante percorso. Procedere in modo condiviso è sempre la strada migliore per dare risposte corrette ai bisogni dei cittadini e del territorio.

Al contempo suggeriscono ancora la necessità di sospendere l’iter per la realizzazione dell’opera in esame, essendo opportuno raccogliere tutti i dati relativi alla sosta ed al traffico del capoluogo poliziano, prestando particolare attenzione alle varie criticità già emerse nel corso degli anni per la zona della “Crocetta”, possibilmente sperimentando modifiche all’attuale situazione dei parcheggi, prima di dare il via ad un percorso irreversibile.

Le Associazioni, intanto, continueranno il proprio percorso di informazione e confronto con la cittadinanza.

Confesercenti Legambiente Associazione Italia Nostra Associazione Il Bersaglio