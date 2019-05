“Io Cambio – Insieme si può” chiude la campagna con i giovani

COLLE VAL D’ELSA. Venerdì 24 Maggio alle ore 18, presso la sala conferenza dell’Hotel La vecchia Cartiera, ci sarà un’iniziativa lanciata dai candidati consiglieri più giovani della lista civile “Io Cambio – Insieme si può”, che hanno proposto di utilizzare il giorno di chiusura della campagna elettorale per non fare qualcosa solo per il proprio gruppo come di consuetudine, ma creare un momento di condivisione e riflessione su due temi fondamentali per il futuro, i giovani con il loro potenziale inespresso e la Valdelsa con il proprio territorio, nasce così il primo “FORUM VALDELSA GIOVANI”.

Il capolista Valerio Peruzzi informa che l’invito è rivolto a coloro che spesso hanno minor spazio durante le campagne elettorali, ma che sono invece il punto cardine per costruire un futuro migliore, i candidati consiglieri Under 30 di tutte le liste presenti nella tornata elettorale delle città dell’Alta Valdelsa. (Colle, Casole, Poggibonsi, San Gimignano, Radicondoli. Il programma prevede lo spazio di 3 Min ciascuno per gli interventi di un candidato consigliere Under 30 per ogni lista valdelsana (ogni lista comunicherà quale dei propri candidati consiglieri sarà il relatore) .

I temi da affrontare dando il proprio contributo saranno

– Il ruolo delle nuove generazioni nella politica

– L’importanza di una visione valdelsana del territorio

Il forum si pone come obbiettivo quello di lanciare un messaggio importante a tutti gli amministratori del domani, sensibilizzando sull’importanza sia del ruolo di ogni comune all’interno della squadra Valdelsa, sia soprattutto del credere e responsabilizzare le figure giovani della propria città sostenendo ed incanalando quella sorgente di idee nuove ed energie che i giovani possono mettere a disposizione della comunità.

A cornice dell’evento gli interventi dei rappresentanti delle istituzioni che in questi anni hanno rappresentato maggiormente la Valdelsa.