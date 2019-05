Intensa settimana per i tre candidati a sindaco di Murlo

Fissati incontri nelle due frazioni con popolazione e associazioni

di Annalisa Coppolaro

MURLO. Continua il cammino dei tre candidati a Sindaco di Murlo e delle loro squadre che questa settimana hanno appuntamenti continui per la presentazione dei candidati nelle tre liste. Alessio Manetti, Fabiola Parenti e Davide Ricci hanno due momenti d’incontro ognuno con la popolazione in questi giorni per illustrare i rispettivi programmi.

La settimana ”politica” di Murlo è iniziata lunedì 6 con un affollato faccia a faccia di Fabiola Parenti con la gente di Vescovado alla Casa del Popolo, dove Parenti, affiancata da Susanna Cenni e da Simone Bezzini, ha presentato la sua squadra. Il sindaco uscente incontrerà stasera mercoledì 8 maggio la popolazione di Casciano di Murlo alle 21.15 presso la sala parrocchiale, con lei Eugenio Giani e Stefano Scaramelli. Le parole d’ordine della lista di Parenti sono lavoro, ambiente e cultura , il suo simbolo è ”Crescere insieme”, quindi un percorso che guarda al futuro dopo il suo primo mandato

Giovedì 9 maggio sarà la volta di Alessio Manetti per la Lista Civica Murlo Guarda Oltre, ore 21,15 a Casciano di Murlo in via del Lagaccio edificio Polivalente. L’occasione si ripete poi sabato 11 maggio alle ore 21.15 a Vescovado di Murlo nella Sala Conferenze del Comune. Nel programma di Manetti, puntare sulla biodiversità, la cultura e la conoscenza, e un dialogo permanente tra cittadini e amministrazione con riunioni mensili in Comune, per ”un territorio meno social a parole e più sociale nei fatti. ”

Per quanto riguarda il candidato di Insieme per Murlo Davide Ricci,

sono previste due riunioni con i rappresentanti delle molte associazioni di Murlo, mercoledì 8 maggio alle ore 18.30 a Casciano nei locali ex Terrazza, e infine giovedì 9 maggio alle ore 19 nella casa del Popolo di Vescovado di Murlo. Ricci ha già presentato la sua lista nelle due frazioni e il suo lavoro continua con la capillare intenzione di parlare con tutte le fasce della popolazione murlese e rispondere ai dubbi di tutti.