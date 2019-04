Insieme Poggibonsi: “Una piazza per Novello Novelli”

POGGIBONSI. Da Simone De Santi, capogruppo di Insieme Poggibonsi, riceviamo e pubblichiamo.

“Nei mesi passati, su mia proposta, il Consiglio Comunale di Poggibonsi ha approvato all’unanimità una mozione per intitolare una piazza o una via a Novello Novelli scomparso il 10 gennaio 2018.

Il sindaco e la maggioranza si erano impegnati a dare via all’iter burocratico per arrivare in tempi brevi all’individuazione di un luogo per l’intitolazione alla memoria del noto attore poggibonsese. Sono da allora trascorsi cinque mesi e ancora l’amministrazione non ha fatto sapere al Consiglio Comunale quale piazza o via sia stata individuata.

Per questo motivo, riteniamo giusto proporre di intitolare a Novello Novelli la zona del parco urbano ex area Sardelli da poco rigenerata, in quanto è una zona centrale nella Città e fornisce un’adeguata visibilità alla memoria del concittadino Novello Novelli”.