Informarsi a Pienza è più difficile

Chiusa da oltre un anno l'edicola cartoleria del paese

PIENZA (a. p.) Da poco più di un anno la signora che gestiva l’edicola – cartoleria all’ingresso di Pienza è andata in pensione e il suo posto è stato preso da una vineria che si sovrappone ai già tanti locali di cibi e bevande.

Ha una scarna e trafelata rastrelliera di giornali il bar di fronte al Duomo, giusto per non lasciare Pienza senza notizie, ma oltre a qualche quotidiano non arrivano inserti, riviste, settimanali e molti degli abitanti o dei turisti sono costretti ad andare a Montepulciano per trovare pubblicazioni nazionali e internazionali.

Eppure a Pienza ci arriva il mondo, in fatto di numeri e nazionalità, ma forte del decreto sulle liberalizzazioni delle attività commerciali, si pianta un altro negozio di cibarie per chi passa, perchè ora come ora, lo stomaco prevale sulla mente.