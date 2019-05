Incontro con Uniti per Buonconvento e Riccardo Conti

l’Asilo Grisaldi del Taja, struttura ideale per la nascita di un polo per la promozione delle attività culturali e sociali, della biblioteca e sede naturale dell’associazionismo buonconventino

recupero della stazione ferroviaria per la realizzazione di una vera e propria stazione di posta che abbia la possibilità di allocare l’ufficio turistico, permettere il soggiorno ai pellegrini della Via Francigena e mettere a sistema tutte le forme di mobilità con l’obiettivo di trasformare l’attuale fermata in un punto di interconnessione con i percorsi di mobilità dolce verso il sud della Toscana anche realizzando una struttura di rent a bike per la frizione del paesaggio.