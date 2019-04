Incontinenza: a Campostaggia un innovativo ambulatorio

Sarà attivato il 17 aprile per le pazienti con problemi di incontinenza urinaria

POGGIBONSI. Un ambulatorio innovativo per l’incontinenza urinaria femminile sarà attivato il prossimo mercoledì 17 aprile nei locali dell’ospedale Alta Valdelsa di Campostaggia nel Comune di Poggibonsi.

L’ambulatorio sarà ad accesso libero, ovvero vi si potrà accedere senza prenotazioni e senza richiesta medica. Inoltre, tutti i giovedì saranno effettuate sedute di gruppo (massimo 5 persone) con l’obiettivo di promuovere l’informazione e insegnare esercizi per il potenziamento del tono muscolare del pavimento pelvico.

Per saperne di più, si terrà una giornata informativa sull’incontinenza urinaria femminile il prossimo giovedì 11 aprire alle ore 10 (presso l’aula convegni al piano primo, accanto al poliambulatorio) nell’ambito dell’H Open Week sulla salute della donna cui ha aderito anche l’ospedale di Campostaggia, fra le altre strutture ospedaliere dell’Ausl Toscana sud est. L’incontro, a ingresso libero, vedrà la partecipazione di specialisti che risponderanno alle domande del pubblico e presenteranno il nuovo ambulatorio dotato di personale adeguatamente formato. In tale occasione, le partecipanti che ne faranno richiesta potranno essere prese in carico dal servizio fin da subito e indirizzate verso percorsi appropriati.

Sempre nell’ambito dell’H Open Week sulla salute della donna, l‘ospedale di Campostaggia ha messo in pista una seconda giornata informativa e di sensibilizzazione il prossimo venerdì 12 aprile sull‘atrofia vulvo-vaginale.

Anche in questo caso l’incontro, che avrà inizio alle ore 9.30 sempre nell’aula convegni al piano primo (accanto al poliambulatorio), sarà aperto al pubblico. Dopo il dibattito, alle ore 11 si proseguirà presso gli ambulatori con le pazienti partecipanti che avranno prenotato la visita ai numeri di telefono 0577 994902 e 0577 994712, dalle ore 12 alle 13, a partire da lunedì 8 aprile.