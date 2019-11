SIENA. I vigili del fuoco del Comando di Siena sono intervenuti intorno alle 16 sulla SS 223 Siena Grosseto allertati dal 118 per un incidente stradale che ha coinvolto 2 autovetture all’altezza del bivio di San Lorenzo a Merse. 4 le persone prese in carico dal personale sanitario per il successivo ricovero in ospedale. Si tratta di di due donne di 69 e 79 anni e di due uomini di 69 e 77 anni, che sono stati ricoverati in condizioni non gravi al Policlinico di Siena.