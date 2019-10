Incidente tra due auto a Montepulciano: 2 feriti

MONTEPULCIANO. I Vigili del Fuoco del Comando di Siena, distaccamento di Montepulciano, sono intervenuti questa mattina (9 ottobre) intorno alle ore 8.00 per un incidente stradale avvenuto tra due vetture sulla SP 135, angolo via Torrita, nel Comune di Montepulciano. Una delle due macchine si è rovesciata su un fianco e entrambi i conducenti (due uomini di 32 e 55 anni) sono rimasti feriti in maniera non grave.

Il conducente della vettura ribaltata è stato estratto dalla squadra dei pompieri e affidato alle cure del personale sanitario, mentre l’altro conducente è stato soccorso e trasportato in ospedale con l’elisoccorso Pegaso. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri per i rilievi.