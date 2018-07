Incidente sulla A1: coinvolti due tir e un furgone

Grave un 33enne. Lo scontro è avvenuto poco prima dell'alba di questa mattina

VALDICHIANA. Brutto incidente questa mattina, poco prima dell’alba sull’autostrada A1, in direzione sud, all’altezza del casello Valdichiana.

Un tir, per cause ancora in via di accertamento, ha sbandato, coinvolgendo un furgone che, ha sua volta ha dato vita al tamponamento di più auto.