CETONA. I Vigili del fuoco del Comando di Siena, distaccamento di Montepulciano, e del distaccamento di Orvieto (Terni) sono intervenuti per incidente stradale che ha coinvolto un mezzo pesante ed una vettura sull’autostrada A1 al Km 415 in direzione nord, nel Comune di Cetona. Per il conducente della vettura il personale sanitario del 118 ha constatato il decesso. La viabilità è rimasta interrotta fino alle ore 22. Sul posto anche la Polizia Stradale.