Incendio in una cabina elettrica a Casole

CASOLE D’ELSA. I Vigili del fuoco del Comando di Siena, distaccamento di Poggibonsi, sono intervenuti questa mattina (31 marzo) intorno alle ore 6.35 in Comune di Casole d’Elsa, Località Piano, per un incendio che ha coinvolto una cabina elettrica di una ditta privata.

Sul posto anche i tecnici di E-Distribuzione, che hanno effettuato operazioni di sezionamento e isolamento della parte di cabina danneggiata dalla linea.

Non si segnalano persone coinvolte.

Presenti anche i Carabinieri.