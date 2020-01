Incendio in un appartamento a Poggibonsi: casa inagibile

POGGIBONSI. I Vigili del fuoco del Comando di Siena, distaccamento di Poggibonsi, sono intervenuti questa notte per un incendio che ha coinvolto infissi, suppellettili e impianto elettrico di una abitazione in Via Dante a Poggibonsi. Al momento dell’incendio all’interno dell’abitazione non era presente nessuno.

Non si segnalano danni strutturali, ma l’abitazione è stata momentaneamente resa inagibile, in attesa del ripristino delle condizioni di sicurezza e igienico sanitarie.