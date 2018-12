I Vigili del fuoco stanno accertando le cause

PIANCASTAGNAIO. I Vigili del Fuoco del Comando di Siena, Distaccamento di Piancastagnaio, sono intervenuti in Via Pianacce, Località Saragiolo, per un incendio che ha coinvolto un casotto contenente due bombole di GPL, posto all’esterno di una abitazione.

Non risultano persone coinvolte e le cause sono in corso di accertamento.