MONTALCINO. I Vigili del Fuoco del Comando di Siena e del distaccamento di Montalcino sono intervenuti per un incendio di sterpaglie e arbusti all’interno dei calanchi, in Comune di Monteroni d’Arbia, località Terzinina. Non si segnalano persone coinvolte.

Sul posto, oltre all’elicottero Drago del nucleo VF di Arezzo, anche un elicottero e squadre di volontari AIB gestiti dalla SOUP della Regione Toscana.