Incendio a Montefollonico domato dai Vigili del Fuoco

Fiamme nel bosco nei pressi di un ristorante

TORRITA DI SIENA. I Vigili del Fuoco del Comando di Siena sono intervenuti con 11 unità e 4 mezzi per incendio boschivo in Comune di Torrita di Siena, frazione Montefollonico, nei pressi del ristorante la Chiusa.

L’intervento, che era in zona impervia, è stato reso difficoltoso perché alimentato dal forte vento. Sul posto anche volontari AIB e un elicottero gestiti dalla SOUP della Regione Toscana.

Le squadre hanno impedito che le fiamme si propagassero, evitando di coinvolgere l’abitato di Montefollonico distante circa 500mt.