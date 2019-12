I Vigili del Fuoco hanno dichiarato inagibile la parte interessata dalle fiamme

CASTIGLIONE D’ORCIA. I Vigili del fuoco del Comando di Siena, distaccamento di Piancastagnaio, sono intervenuti a Castiglione d’Orcia per domare l’incendio di un’abitazione in un edificio detto “Villa Ricorsi”.

A seguito dell’ incendio si è verificato il crollo di una porzione di solaio di circa 15 mq. e per questo motivo è stato inibito l’accesso alla zona interessata.

Non si segnalano persone coinvolte.