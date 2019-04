Inaugurato il quartier generale di MonteroniViva

Il primo post riguarda la creazione di momenti di aggregazione per i giovani

MONTERONI D’ARBIA, Monteroniviva ha trovato casa. I cittadini che sostengono la candidatura di Massimo Granchi a sindaco, si sono incontrati ieri per inaugurare la nuova sede del Comitato in via Roma 241 e dare il via ufficialmente alla campagna di ascolto e partecipazione attiva “Post-It”. In tantissimi hanno affollato i nuovo locali che saranno aperti lunedì, martedì e mercoledì dalle 10.30 alle 12.00, giovedì e venerdì dalle 19.00 alle 20.00 per ospitare già dalla prossima settimana gli incontri dedicati ai gruppi di interesse, alle associazioni ma anche ai singoli cittadini oltre alle assemblee del Comitato.

“Abbiamo riscontrato un grande entusiasmo intorno al nostro progetto – ha detto Massimo Granchi – ci impegneremo a non deludere le aspettative di chi sta credendo in noi e nelle nostra idea di città aperta, solidale, che appartiene a tutti”. Il primo post apparso sulla bacheca della nuova sede, è una proposta per i giovani. Il cittadino che lo ha scritto, si augura che la nuova amministrazione si faccia carico di creare momenti di aggregazione dedicati ai giovani, che tengano conto dei loro interessi e delle loro passioni.

La campagna di ascolto “Post-It” continuerà nella sua forma digitale attraverso il sito www.monteroniviva.it, dove con la stessa logica di partecipazione attiva alla costruzione di una alternativa di governo della città credibile e condivisa, è sempre possibile lasciare segnalazioni ed osservazioni, attraverso semplici post-it. Basta cliccare sul pulsante “scrivi la tua proposta” presente nella home page del sito per veder pubblicato il proprio messaggio, nella classica forma dei bigliettini colorati in cui appuntiamo le cose da ricordare. I messaggi potranno essere firmati o meno, per dare la possibilità a tutti di esprimere con serenità il proprio pensiero e le proprie idee.