Inaugurato a Poggibonsi il murales #diventasanto

Venerdì 6 dicembre presso il plesso Marmocchi del Comprensivo 1 inaugurata l’opera conclusiva del laboratorio “You are Street Art Wall d’Elsa”

POGGIBONSI. Inaugurato venerdì 6 dicembre, alle 15.30 presso il plesso Marmocchi del Comprensivo 1 di Poggibonsi, il murales #diventasanto, opera conclusiva del laboratorio, avviato durante la quarta edizione del festival pedagogico Lef, “You are Street Art Wall d’Elsa”. L’opera è il frutto di un percorso che ha visto insieme studentesse e studenti della scuola secondaria di primo grado e lo street artist JamesBoy. Un’esplosione di colori interattiva visto che ognuno potrà vivere l’opera e ricrearne una nuova accostandovi la propria immagine e scattando una foto. Il laboratorio è stato curato dall’Associazione Mixed Media.

“Il nostro festival pedagogico Lef si caratterizza per la valorizzazione di linguaggi diversi e tra questi c’è anche la street art, linguaggio molto vicino ai nostri studenti. – commenta l’assessore alle politiche educative del Comune di Poggibonsi Susanna Salvadori– Siamo dunque contenti di aver potuto arricchire e personalizzare l’ambiente scolastico con questa nuova opera dei ragazzi in collaborazione con lo street artist JamesBoy”.

Il laboratorio è stato strutturato come un percorso di quattro incontri che ha coinvolto una quindicina di adolescenti prima in uno street art tour al parcheggio del Vallone, poi in un pomeriggio dedicato alla realizzazione di disegni su carta e uno per dipingere insieme a Jamesboy in un muro interno della scuola. Infine l’intervento l’opera è stata conclusa dall’artista .