Inaugurata la nuova pavimentazione di Piazza San Giorgio a Petroio

installati anche un orcio di terracotta e una targa commemorativa

TREQUANDA. Domenica 29 settembre nella frazione di Petroio è stata inaugurata la nuova pavimentazione di Piazza San Giorgio con la presentazione di un orcio e di una targa commemorativa che vanno a completare la nuova veste urbana, che permette di godere di uno splendido panorama sul borgo e sul territorio circostante. L’evento si è tenuto nel contesto dei festeggiamenti in onore della Madonna della Rosa, il cui santuario si trova a poca distanza di Petroio e che è stato oggetto delle celebrazioni di carattere religioso.

Proprio per questo motivo, l’orcio installato in piazza, realizzato a mano su stampo di gesso in stile toscano, raffigura la Madonna con una rosa, ed è stato donato dall’azienda “Terracotta di Pregio”. Durante l’inaugurazione della nuova pavimentazione della piazza è intervenuto il Sindaco di Trequanda, Roberto Machetti, ed è stata scoperta la targa che dedica l’orcio in terracotta a tutti coloro che hanno contribuito a insegnare, valorizzare con la propria esperienza e tramandare l’arte del vasaio “concaio” nel corso dei secoli.

La giornata di domenica 29 settembre era iniziata alle ore 9:30 con una camminata di 7km attraverso il borgo di Petroio e la campagna circostante, per raggiungere il santuario della Madonna della Rosa, dove nel pomeriggio si è tenuta la Santa Messa. Dopo la Santa Messa che si è tenuta nel pomeriggio, i partecipanti si sono radunati in Piazza San Giorgio per l’inaugurazione della nuova pavimentazione e un’apericena a conclusione della giornata di festa.