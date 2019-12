In programma lavori al cimitero comunale di Poggibonsi

150mila euro per sistemare una parte della copertura. Iter di gara in completamento

POGGIBONSI. Lavori in programma per sistemare la copertura del cimitero comunale. Il progetto riguarda in prima battuta la parte del cimitero relativa all’ampliamento realizzato successivamente al dopoguerra, sul lato destro.

“Obiettivo – spiega l’assessore ai lavori pubblici Fabio Carrozzino – è quello di portare avanti un percorso di ricognizione complessiva che consenta di ripristinare le parti della copertura che più ne hanno la necessità e risolvere quindi alcune criticità riscontrate. L’intervento è già definito e inizierà non appena vi saranno condizioni climatiche adeguate per eseguire i lavori”. Nel dettaglio il progetto prevede una ricognizione generale di tutta la copertura con la manutenzione del manto e dei canali di gronda. In programma la sostituzione di una parte del manto in marsigliesi e la sostituzione ed integrazione della guaina impermeabilizzante sulle zone che necessitano di maggiore protezione come ad esempio nei cambi di pendenza e nelle torrette presenti. Sono previste inoltre la posa in opera di scossaline in lamiera di metallo a protezione del muretto a coronamento della parte interna della copertura e a protezione laterale delle torrette. Il progetto ha un costo di 150mila euro (intervento nel piano delle opere pubbliche 2019) con iter di gara in fase di completamento.