In giro in auto senza motivi validi: la Guardia di Finanza lo sanziona

SIENA. Prosegue senza sosta l’attività di controllo del territorio attivato dalle Fiamme Gialle senesi. Nell’ambito delle attività di controllo effettuate nel lungo ponte festivo, una pattuglia della Guardia di Finanza operante in Valdichiana, ha fermato una persona che, a bordo dell’auto, nella mattinata di pasquetta, aveva lasciato la propria abitazione. Alla domanda dei militari sulla necessità dell’uscita di casa, ha cercato di addurre giustificazioni poco credibili correlate ad esigenze lavorative che, in considerazione della giornata di festa, non hanno convinto i finanzieri.

L’uomo è stato avvertito che rendere false dichiarazioni avrebbe potuto causare conseguenze più gravi della prevista sanzione amministrativa

A seguito di ciò la persona controllata ha asserito di non avere alcuna valida ragione e pertanto si è proceduto a contestare la violazione del D.L. 25 marzo 2020 n.19 che prevede l’irrogazione di una sanzione amministrativa da 533 a 4.000 euro, in quanto la violazione è avvenuta mediante l’utilizzo del veicolo e quindi aumentata di un terzo.