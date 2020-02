Impresa agricola in Valdelsa evade l’IVA. La Guardia di Finanza la scopre

Evasi oltre 35 mila euro da parte della società che ci occupa di coltivazione di uva

VALDELSA. La Guardia di Finanza di Siena continua con la propria azione di contrasto all’evasione ed elusione fiscale sull’intera Provincia di competenza.

Questa volta le Fiamme Gialle, grazie all’efficace dispositivo di controllo economico del territorio ed all’attenta analisi delle risultanze estrapolate dalle banche dati in uso, hanno individuato e sottoposto ad attività ispettiva un’impresa agricola, esercente l’attività di coltivazione di uva nella Valdelsa senese che aveva evaso oltre 35 mila euro d’IVA.

I riscontri effettuati hanno permesso di appurare come l’azienda vinicola – pur in presenza del regime agevolativo speciale per i produttori agricoli che prevede, per tale settore, la forfettizzazione dell’IVA sulle cessioni di prodotti agricoli – si fosse “dimenticata” di presentare le prescritte dichiarazioni ai fini IVA, omettendo di versare più di 35 mila euro di imposta.

Immediata da parte delle Fiamme Gialle la segnalazione del soggetto economico all’Agenzia delle Entrate competente per l’accertamento delle imposte evase. Peraltro i finanzieri, al fine di garantire l’effettivo ristoro dell’Erario, hanno prontamente richiesto, nei confronti dell’evasore totale, l’adozione delle misure cautelari in ambito amministrativo.

Proprio la preventiva attività di mappatura dei fenomeni evasivi, costantemente operata dal Corpo, consente di orientare gli interventi verso obiettivi selezionati e a rischio evasivo, così da tutelare anche le attività caratterizzanti l’economia del territorio.

L’azione dei finanzieri rientra in un più ampio piano volto al contrasto delle frodi IVA e della concorrenza sleale nei confronti delle imprese che operano onestamente e nel rispetto delle regole. La qualità dei controlli e l’accurata selezione a monte sono gli strumenti della Guardia di Finanza per limitare l’impatto ispettivo sulle attività economiche e migliorarne, al contempo, l’efficacia aumentando il recupero d’imposte evase.