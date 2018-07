Imprenditori e commercianti di Chianciano attori per un giorno

La presidente del CCN Intonti: "Con la realizzazione del video abbiamo voluto intraprendere un nuovo percorso di valorizzazione del nostro lavoro"

CHIANCIANO TERME. Un video spot promozionale della durata di 150 secondi con i commercianti di Chianciano Terme che, per la prima volta, hanno vestito i panni di attori per promuovere le proprie attività e il tessuto imprenditoriale chiancianese. E’ quanto realizzato e presentato da Articolo 93 Centro Commerciale Naturale di Chianciano Terme, nel corso di un aperitivo al parco delle piscine Theia a cui è intervenuto anche il sindaco Andrea Marchetti. «Un nuovo strumento di promozione delle nostre attività – spiega Elena Intonti presidente di Articolo 93 – che si aggiunge a quelli già a disposizione della nostra associazione. Con la realizzazione del video abbiamo voluto intraprendere un nuovo percorso di valorizzazione del nostro lavoro: un modo ‘contemporaneo’, ‘fresco’ e ‘moderno’ di porci all’attenzione di chi ci guarda e ci osserva. Siamo consapevoli che si tratta di una goccia nel mare ma per la prima volta i commercianti di Chianciano che hanno preso parte alle riprese hanno deciso di mettersi in gioco e di metterci la faccia e questo, consentitemi di sottolinearlo, è un forte cambio di marcia per la nostra realtà imprenditoriale». Il video, per la regia di Alex Marchi, è stato girato nell’arco di 5 giorni e racconta, in modo emozionale, le peculiarità e le specificità di una selezione rappresentativa di realtà imprenditoriali (oltre 70) di Chianciano Terme. Il video diventerà strumento di promozione del Centro commerciale naturale e dei suoi soci sia all’interno del territorio senese che al di fuori in occasione dei principali appuntamenti a cui il prodotto di destinazione Chianciano Terme sarà presente.