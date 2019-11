Il vescovo Manetti ha scelto i suoi collaboratori

Tra riconferme e nuove nomine pubblicato l’organigramma della Curia diocesana

MONTEPULCIANO. Nella solennità di Tutti i Santi, lo scorso primo novembre 2019, mons. Stefano Manetti, vescovo di Montepulciano-Chiusi-Pienza, ha provveduto, per mezzo dei decreti di nomina, al rinnovo delle cariche per i vari uffici diocesani, essendo esse scadute lo scorso 31 ottobre. Così facendo mons. Manetti ha stabilito, dopo aver consultato i rispettivi interessati, il nuovo organigramma degli uffici della Curia diocesana che lo sosterrà per il prossimo quinquennio nella delicata opera di evangelizzazione in un territorio che spazia dalla Valdichiana alla Val d’Orcia passando per la zona montana dell’Amiata. Diverse le conferme e diverse le novità a partire dal direttore della Caritas diocesana dove è stato nominato un laico, nella persona di Giuliano Faralli, affiancato dall’assistente ecclesiastico e già direttore del servizio caritativo don Pietro Sanivarapu. Un laico di Sarteano, Francesco Cicaloni, andrà alla guida del servizio diocesano per la pastorale giovanile. Una consacrata residente a Torrita di Siena, per la prima volta, guiderà invece il centro diocesano per le vocazioni. Tra le riconferme quelle che riguardano i settori comunicazione e stampa, con don Mariani al settimanale diocesano e don Zafarana alle comunicazioni sociali. Paolo Giannini rimane incaricato del servizio informatico diocesano. Tante altre le conferme e le novità delle nomine che sono state pubblicate proprio in questi giorni.

Riportiamo di seguito l’elenco delle nomine circa gli uffici della Curia vescovile alle quali si è provveduto lo scorso primo novembre.

01 – Giuliano Faralli, nuovo direttore della Caritas diocesana;

02 – Don Pietro Sanivarapu, nuovo assistente ecclesiastico della Caritas diocesana;

03 – Don Antonio Canestri, confermato rettore dei seminari di Pienza e di Montepulciano:

04 – Rag. Federico Romani, legale rappresentante dei suddetti seminari;

05 – Don Osman Cruz, referente diocesano per la tutela dei minori;

06 – Padre Crisostomo Fryc, o.f.m., confermato incaricato per la pastorale delle unioni non sacramentali e nuovo responsabile dell’ufficio familiare diocesano;

07 – Dott. Giovanni Mignoni, confermato incaricato diocesano per la promozione del sostegno economico alla Chiesa;

08 – Padre Norbert Marcin Suhak, o.f.m., nuovo responsabile della pastorale sanitaria;

09 – Rag. Paolo Giannini, confermato responsabile del servizio informatico diocesano;

10 – Geom. Marco Cortellessa, nuovo responsabile dell’ufficio diocesano per l’edilizia di culto;

11 – Nel Tribunale ecclesiastico diocesano confermati mons. Roberto Malpelo vicario giudiziale, don Antonio Canestri difensore del vincolo, rag. Federico Romani e Enrica Giuliacci notai.

12 – Don Fabrizio Ilari, confermato responsabile dell’ufficio liturgico diocesano e cerimoniere della cattedrale;

13 – Dott. Andrea Giambetti, confermato direttore dell’ufficio scolastico diocesano e responsabile della pastorale scolastica;

14 – Don Azelio Mariani, confermato coordinatore del settimanale diocesano <L’Araldo Poliziano>;

15 – Don Azelio Mariani, confermato responsabile degli archivi diocesani;

16 – Dott. Giovanni Mignoni, nuovo vice-responsabile degli archivi diocesani;

17 – Don Remigio Presenti, confermato responsabile della biblioteca diocesana;

18 – Don Antonio Canestri, confermato responsabile dei beni culturali e l’arte sacra e direttore dell’omonimo ufficio;

19 – Don Antonio Nutarelli, nuovo delegato per il clero;

20 – Don Claudio Porelli, nuovo responsabile del servizio diocesano per la catechesi;

21 – Dott. Francesco Cicaloni, nuovo responsabile del servizio diocesano per la pastorale giovanile;

22 – Don Kishor Uppallapati, nuovo assistente ecclesiastico del servizio diocesano per la pastorale giovanile;

23 – Francesca Anghileri, o.v., confermata segretaria dell’ufficio della pastorale giovanile;

24 – Suor Eliana Vieria De Oliveira, delle Sorelle Povere di Santa Caterina da Siena, nuova direttrice del Centro diocesano vocazionale;

25 – Padre Faustyn Slawinsky, o.f.m., nuovo delegato episcopale per la vita consacrata;

26 – Don Domenico Zafarana, confermato responsabile per l’ufficio delle comunicazioni sociali.

27 – Don Manlio Sodi, nuovo referente per la cultura e per la pastorale sociale e del lavoro

28 – Don Baldovino Potomonio, confermato direttore dell’ufficio missionario diocesano