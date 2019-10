Il Roncalli ospita le delegazioni europee del progetto “Will to MotivatEu”

Dal 21 al 26 ottobre l’ IIS Roncalli di Poggibonsi ospita le delegazioni di 11 docenti e 10 studenti nell’ambito di un progetto Erasmus+

POGGIBONSI. Dal 21 al 26 ottobre l’IIS Roncalli di Poggibonsi ospiterà la delegazioni di 11 docenti e 10 studenti provenienti da Norvegia, Ungheria, Croazia, Slovenia e Islanda nell’ambito del progetto Erasmus+ “Will to MotivatEU”. Ricco il calendario degli eventi che prevede momenti di riflessione tra docenti sui temi della motivazione e del successo formativo, laboratori tra studenti, visite e uscite sul territorio. Gli studenti delegati verranno ospitati da famiglie di studenti dell’IIS Roncalli.

“Ci stiamo preparando da tempo all’accoglienza di queste delegazioni – commenta il Dirigente scolastico Gabriele Marini – Sarà un’occasione importante per tutta la nostra comunità scolastica che potrà confrontarsi con docenti e studenti provenienti da altri paesi europei su temi fondamentali come quelli della motivazione e del successo formativo. Obiettivi che il nostro istituto persegue con tenacia e che potranno essere potenziati dall’ arricchimento portato dall’ esperienza di buone pratiche di altri istituti europei. Colgo l’occasione per ringraziare la professoressa Filomena Milazzo, referente Erasmus e Dimensione Europea dell’Educazione e della Formazione, il gruppo dei docenti che segue tale progetto e le famiglie dei nostri studenti che hanno dato la disponibilità per ospitare i delegati.”

