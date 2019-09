Il Roncalli lancia la campagna “Plastic Free”

L’istituto valdelsano in campo per promuovere abitudini che pongano attenzione all’ambiente

POGGIBONSI. Prosegue l’impegno dell’IIS Roncalli di Poggibonsi per la lotta contro i cambiamenti climatici e per favorire abitudini che possano contribuire a preservare l’ambiente e il pianeta Terra. Dopo gli incontri promossi lo scorso anno nell’ambito dei Caffè Scientifici e l’eliminazione dei distributori di bottigliette, al Roncalli parte la campagna “plastic free” che prevede la consegna di due borse di stoffa per ciascuna classe che possano evitare l’uso delle buste di plastica, solitamente necessarie agli studenti per acquistare le colazioni al bar.

“La riflessione sul clima è una delle sfide del nostro tempo e noi l’abbiamo raccolta con l’organizzazione di momenti di divulgazione scientifica. – commenta il Dirigente Scolastico Gabriele Marini– Da tempo inoltre promuoviamo tra i nostri studenti abitudini che possano portare a comportamenti consapevoli, come l’uso dei mezzi di trasporto pubblico e quello della borraccia al posto delle bottigliette. In questo senso stiamo tentando, e speriamo di riuscirci, di ottenere la possibilità di istallare un fontanello di acqua pubblica all’interno del nostro istituto. La campagna “plastic free” è dunque solo all’inizio e siamo certi di poterla promuovere con sempre maggiore forza.”

Tutte le informazioni sull’istituto Roncalli sono presenti nel sito www.iisroncalli.edu.it.